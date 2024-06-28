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(Смирнова) Дарья Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
(Смирнова) Дарья Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
42-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.11.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.11.1898
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Сергей Федорович, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Смирнова) Дарья Ивановна, дочь-девица (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Кузьмич, отец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Смирнов Иван Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Павел Васильевич, крестьянский сын (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузнецов Федор Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Сергей Федоров , отец Федор Кузьмин , невеста Дарья Иванова , отец Иван Андреев Смирнов , поручитель 1 Димитрий Иванов - по жениху , поручитель 2 Павел Васильев - по жениху , поручитель 3 Димитрий Иванов - по невесте , поручитель 4 Федор Иванов Кузнецов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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