Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Кузьмич

Федор Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Кузьмич
Тип записи
о браке
Номер записи
42-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
11.11.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.11.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Сергей Федорович, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - (Смирнова) Дарья Ивановна, дочь-девица (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Кузьмич, отец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Смирнов Иван Андреевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Павел Васильевич, крестьянский сын (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Кузнецов Федор Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Сергей Федоров , отец Федор Кузьмин , невеста Дарья Иванова , отец Иван Андреев Смирнов , поручитель 1 Димитрий Иванов - по жениху , поручитель 2 Павел Васильев - по жениху , поручитель 3 Димитрий Иванов - по невесте , поручитель 4 Федор Иванов Кузнецов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close