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Жадовский Александр Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Жадовский Александр Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
41-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
08.11.1898
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Жадовский Александр Михайлович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Юстина Михайловна, крестьянская девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Феодора Семеновна, мать (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Григорьевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Антонович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Александр Михайлов Жадовский , мать Феодора Семенова , невеста Иустинья Михайлова , поручитель 1 Сергий Григорьев - по жениху , поручитель 2 Василий Антонов - по жениху , поручитель 3 Александр Иванов - по невесте , поручитель 4 Иван Иванов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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