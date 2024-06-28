Жадовский Александр Михайлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Жадовский Александр Михайлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 41-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 08.11.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 08.11.1898
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 19
Жених - Жадовский Александр Михайлович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Юстина Михайловна, крестьянская девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Феодора Семеновна, мать (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Григорьевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Антонович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Александр Михайлов Жадовский , мать Феодора Семенова , невеста Иустинья Михайлова , поручитель 1 Сергий Григорьев - по жениху , поручитель 2 Василий Антонов - по жениху , поручитель 3 Александр Иванов - по невесте , поручитель 4 Иван Иванов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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