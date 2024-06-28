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Алексей Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Алексей Никитич
Тип записи
о браке
Номер записи
40-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.07.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
20.07.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Михаил Тимофеевич, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евгения Федоровна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Тимофей Степанович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Федор Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Иванович, крестьянин (д. Пальцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Порфирьевич, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Никитич, запасной рядовой (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Алексеевич, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Михаил Тимофеев , отец Тимофей Степанов , невеста Евгения Федорова , отец Федор Иванов , поручитель 1 Федор Иванов - по жениху , поручитель 2 Николай Порфирьев - по жениху , поручитель 3 Алексей Никитин - по невесте , поручитель 4 Андрей Алексеев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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