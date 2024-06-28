Румянцев Павел
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Румянцев Павел
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 39-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 29.06.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 29.06.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Никандр Кузьмич, сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ольга Николаевна, дочь (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Кузьма Николаевич, отец (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Николай Тимофеевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Павлович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Кузьмич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Кузьмич, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Румянцев Павел, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Никандр Кузьмин , отец Кузьма Николаев , невеста Ольга Николаева , отец Николай Тимофеев , поручитель 1 Николай Павлов - по жениху , поручитель 2 Василий Кузьмин - по жениху , поручитель 3 Николай Кузьмин - по невесте , поручитель 4 Павел Румянцев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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