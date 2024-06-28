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Николай Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Кузьмич
Тип записи
о браке
Номер записи
39-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.06.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
29.06.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Никандр Кузьмич, сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ольга Николаевна, дочь (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Кузьма Николаевич, отец (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Николай Тимофеевич, крестьянин (д. Лоходомово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Павлович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Кузьмич, крестьянский сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Кузьмич, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Румянцев Павел, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Никандр Кузьмин , отец Кузьма Николаев , невеста Ольга Николаева , отец Николай Тимофеев , поручитель 1 Николай Павлов - по жениху , поручитель 2 Василий Кузьмин - по жениху , поручитель 3 Николай Кузьмин - по невесте , поручитель 4 Павел Румянцев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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