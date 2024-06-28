Матвей Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Матвей Яковлевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 38-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 17.05.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 17.05.1898
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Матвей Яковлевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агриппина Арсениевна, дочь (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Арсений Яковлевич, крестьянин (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Демьянович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Яковлевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Петрович, крестьянин (д. Молчаново, )
Свидетель невесты №2 - Александр Демьянович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Матвей Яковлев , невеста Агрипина Арсеньева , отец Арсений Яковлев , поручитель 1 Александр Демьянов - по жениху , поручитель 2 Петр Яковлев - по жениху , поручитель 3 Александр Петров - по невесте , поручитель 4 Александр Демьянов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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