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Матвей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Матвей Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
38-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.05.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
17.05.1898
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Матвей Яковлевич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Агриппина Арсениевна, дочь (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Арсений Яковлевич, крестьянин (д. Орлово, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Демьянович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Петр Яковлевич, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Петрович, крестьянин (д. Молчаново, )
Свидетель невесты №2 - Александр Демьянович, крестьянский сын (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Матвей Яковлев , невеста Агрипина Арсеньева , отец Арсений Яковлев , поручитель 1 Александр Демьянов - по жениху , поручитель 2 Петр Яковлев - по жениху , поручитель 3 Александр Петров - по невесте , поручитель 4 Александр Демьянов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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