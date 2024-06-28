Дмитрий Яковлевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Дмитрий Яковлевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 37-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 27.04.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 27.04.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Перешивкин Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Анастасия Павловна, дочь (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Павел Иванович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Яковлевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Яковлевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Лукьянович, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Илья Федоров Перешивкин , невеста Анастасия Павлова , отец Павел Иванов , поручитель 1 Василий Яковлев - по жениху , поручитель 2 Димитрий Яковлев - по жениху , поручитель 3 Иван Лукианов - по невесте , поручитель 4 Павел Иванов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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