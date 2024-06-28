Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Яковлевич

Василий Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
37-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.04.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
27.04.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Перешивкин Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Анастасия Павловна, дочь (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Павел Иванович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Яковлевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Яковлевич, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Лукьянович, крестьянин (д. Картополово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Иванович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Илья Федоров Перешивкин , невеста Анастасия Павлова , отец Павел Иванов , поручитель 1 Василий Яковлев - по жениху , поручитель 2 Димитрий Яковлев - по жениху , поручитель 3 Иван Лукианов - по невесте , поручитель 4 Павел Иванов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close