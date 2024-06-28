Иван Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 36-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 19.04.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.
- Дата брака
- 19.04.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Павел Иванович, сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александровна, дочь (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван Карпович, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Александр Яковлевич, отставной унтер-офицер (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Копатов Александр Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Павлович, крестьянин (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, крестьянин (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Павел Иванов , отец Иван Карпов , невеста Анна Александрова , отец Александр Яковлев , поручитель 1 Илья Федоров - по жениху , поручитель 2 Александр Иванов Копатов - по жениху , поручитель 3 Николай Павлов - по невесте , поручитель 4 Иван Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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