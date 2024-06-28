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Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
36-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.04.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.
Дата брака
19.04.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Павел Иванович, сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александровна, дочь (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Иван Карпович, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Александр Яковлевич, отставной унтер-офицер (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Копатов Александр Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Николай Павлович, крестьянин (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, крестьянин (д. Починок Чапков, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Иванов , отец Иван Карпов , невеста Анна Александрова , отец Александр Яковлев , поручитель 1 Илья Федоров - по жениху , поручитель 2 Александр Иванов Копатов - по жениху , поручитель 3 Николай Павлов - по невесте , поручитель 4 Иван Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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