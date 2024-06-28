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Постнов Александр Игнатиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Постнов Александр Игнатиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
35-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
02.02.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
02.02.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Постнов Дмитрий Александрович, сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Артемиевна, дочь (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Постнов Александр Игнатиевич, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Артемий Петрович, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Алексеевич, любимский мещанин (д. Варлыгино, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дугин Василий, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Александр Федорович, крестьянин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Яков Иванович, крестьянин (д. Пальцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Димитрий Александров , отец Александр Игнатьев Постнов , невеста Мария Артемьева , отец Артемий Петров , поручитель 1 Иван Алексеев - по жениху , поручитель 2 Василий Дугин - по жениху , поручитель 3 Александр Федоров - по невесте , поручитель 4 Яков Иванов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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