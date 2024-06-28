Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Марковна

Евдокия Марковна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Марковна
Тип записи
о браке
Номер записи
34-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.02.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь
Нас. Пункт приписки
д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
02.02.1898
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Степан Васильевич, сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Марковна, дочь (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Анфимович, отец (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Анисья Петровна, крестьянская вдова (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Яковлевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Евстафиевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Маркович, крестьянин (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константин Веникопов? (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Степан Васильев , отец Василий Анфимов , невеста Евдокия Маркова , отец Анисья Петрова , поручитель 1 Василий Яковлев - по жениху , поручитель 2 Сергей Евстафьев - по жениху , поручитель 3 Егор Марков - по невесте , поручитель 4 Константин Веникопов? - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close