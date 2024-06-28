Степан Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Степан Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 34-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 02.02.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 02.02.1898
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Степан Васильевич, сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Марковна, дочь (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Анфимович, отец (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Анисья Петровна, крестьянская вдова (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №1 - Василий Яковлевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Евстафиевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Маркович, крестьянин (д. Макарово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константин Веникопов? (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Степан Васильев , отец Василий Анфимов , невеста Евдокия Маркова , отец Анисья Петрова , поручитель 1 Василий Яковлев - по жениху , поручитель 2 Сергей Евстафьев - по жениху , поручитель 3 Егор Марков - по невесте , поручитель 4 Константин Веникопов? - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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