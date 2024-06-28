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Кузьма Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Кузьма Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
33-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
02.02.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Яков Александрович, сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Григорьевна, дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Александр Осипович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Григорий Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Зарвино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузьма Григорьевич, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Яков Александров , отец Александр Осипов , невеста Марья Григорьева , отец Григорий Игнатьев , поручитель 1 Николай Федоров - по жениху , поручитель 2 Василий Иванов - по жениху , поручитель 3 Кузьма Григорьев - по невесте , поручитель 4 Михаил Григорьев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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