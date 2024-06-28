Александр Осипович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Александр Осипович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 33-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 02.02.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 02.02.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Яков Александрович, сын (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Григорьевна, дочь (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Александр Осипович, отец (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Григорий Игнатиевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Федорович, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Иванович, крестьянский сын (д. Зарвино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузьма Григорьевич, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Яков Александров , отец Александр Осипов , невеста Марья Григорьева , отец Григорий Игнатьев , поручитель 1 Николай Федоров - по жениху , поручитель 2 Василий Иванов - по жениху , поручитель 3 Кузьма Григорьев - по невесте , поручитель 4 Михаил Григорьев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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