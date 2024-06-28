Арженцов Дмитрий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Арженцов Дмитрий Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 32-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 02.02.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 02.02.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Степан Демьянович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Ефимовна, дочь (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Демьян Александрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Ефим Павлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Моляров Алексей Иванович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Арженцов Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Шляпкин Владимир Иванович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Степан Демьянов , отец Дамиан Александров , невеста Дарья Евфимова , отец Евфим Павлов , поручитель 1 Алексей Иванов Моляров - по жениху , поручитель 3 Димитрий Васильев Арженцов - по невесте , поручитель 4 Владимир Иванов Шляпкин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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