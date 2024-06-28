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Степан Демьянович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Степан Демьянович
Тип записи
о браке
Номер записи
32-б
Роль персоны
Жених
Дата события
02.02.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
сын
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
02.02.1898
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Степан Демьянович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Ефимовна, дочь (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Демьян Александрович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Ефим Павлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Моляров Алексей Иванович, солдат (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Арженцов Дмитрий Васильевич, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Шляпкин Владимир Иванович, солдат (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Степан Демьянов , отец Дамиан Александров , невеста Дарья Евфимова , отец Евфим Павлов , поручитель 1 Алексей Иванов Моляров - по жениху , поручитель 3 Димитрий Васильев Арженцов - по невесте , поручитель 4 Владимир Иванов Шляпкин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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