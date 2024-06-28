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Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дмитрий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
31-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
25.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Жиганов Александр Васильевич, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жиганова (Майорова) Анна Васильевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Жиганов Василий Антропович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Майоров Василий Алексеевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Семен Антропович, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Васильевич, крестьянский сын (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Александр Васильев , отец Василий Антропов Жиганов , невеста Анна Васильева , отец Василий Алексеев Майоров , поручитель 1 Семен Антропов - по жениху , поручитель 2 Федор Иванов Дубов - по жениху , поручитель 3 Дмитрий Васильев - по невесте , поручитель 4 Федор Иванов Дубов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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