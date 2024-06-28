Семен Антропович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Семен Антропович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 31-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 25.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата брака
- 25.01.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Жиганов Александр Васильевич, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жиганова (Майорова) Анна Васильевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Жиганов Василий Антропович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Майоров Василий Алексеевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Семен Антропович, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Васильевич, крестьянский сын (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Александр Васильев , отец Василий Антропов Жиганов , невеста Анна Васильева , отец Василий Алексеев Майоров , поручитель 1 Семен Антропов - по жениху , поручитель 2 Федор Иванов Дубов - по жениху , поручитель 3 Дмитрий Васильев - по невесте , поручитель 4 Федор Иванов Дубов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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