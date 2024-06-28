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Жиганова (Майорова) Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Жиганова (Майорова) Анна Васильевна
Тип записи
о браке
Номер записи
31-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
25.01.1898
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Жиганов Александр Васильевич, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Жиганова (Майорова) Анна Васильевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Жиганов Василий Антропович, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Майоров Василий Алексеевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Семен Антропович, крестьянин (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянин (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Васильевич, крестьянский сын (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Дубов Федор Иванович, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Александр Васильев , отец Василий Антропов Жиганов , невеста Анна Васильева , отец Василий Алексеев Майоров , поручитель 1 Семен Антропов - по жениху , поручитель 2 Федор Иванов Дубов - по жениху , поручитель 3 Дмитрий Васильев - по невесте , поручитель 4 Федор Иванов Дубов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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