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Зимин Федор Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Зимин Федор Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
25.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Монахов Геннадий Алексеевич, сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чичева Елизавета Яковлевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Монахов Александр Александрович, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Чичев Яков Павлович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Зимин Федор Васильевич, солдат (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Крохин Василий Васильевич, крестьянин (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Зимин Федор Васильевич, уволенный в запас армии (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Геннадий Алексеев , отец Александр Александров Монахов , невеста Елизавета Яковлева Чичева , отец Яков Павлов , поручитель 1 Федор Васильев Зимин - по жениху , поручитель 2 Иван Федоров - по жениху , поручитель 3 Василий Васильев Крохин - по невесте , поручитель 4 Федор Васильев Зимин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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