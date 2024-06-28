Чичев Яков Павлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Чичев Яков Павлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 30-б
- Роль персоны
- Отец невесты
- Дата события
- 25.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 25.01.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Монахов Геннадий Алексеевич, сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чичева Елизавета Яковлевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Монахов Александр Александрович, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Чичев Яков Павлович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Зимин Федор Васильевич, солдат (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Крохин Василий Васильевич, крестьянин (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Зимин Федор Васильевич, уволенный в запас армии (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Геннадий Алексеев , отец Александр Александров Монахов , невеста Елизавета Яковлева Чичева , отец Яков Павлов , поручитель 1 Федор Васильев Зимин - по жениху , поручитель 2 Иван Федоров - по жениху , поручитель 3 Василий Васильев Крохин - по невесте , поручитель 4 Федор Васильев Зимин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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