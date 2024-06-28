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Чичева Елизавета Яковлевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Чичева Елизавета Яковлевна
Тип записи
о браке
Номер записи
30-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
25.01.1898
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Монахов Геннадий Алексеевич, сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чичева Елизавета Яковлевна, дочь-девица (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Монахов Александр Александрович, отец (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Чичев Яков Павлович, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Зимин Федор Васильевич, солдат (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Федорович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Крохин Василий Васильевич, крестьянин (д. Семенково, Воскресенская вол., Буйский у., Костромская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Зимин Федор Васильевич, уволенный в запас армии (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Геннадий Алексеев , отец Александр Александров Монахов , невеста Елизавета Яковлева Чичева , отец Яков Павлов , поручитель 1 Федор Васильев Зимин - по жениху , поручитель 2 Иван Федоров - по жениху , поручитель 3 Василий Васильев Крохин - по невесте , поручитель 4 Федор Васильев Зимин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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