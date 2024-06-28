Геннадий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Геннадий Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 29-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 18.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 18.01.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Сергей Павлович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Андреевна, дочь-девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Андрей Флорович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Федорович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Геннадий Васильевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Степанович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Геннадий Васильевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Сергий Павлов , невеста Марья Андреева , отец Андрей Флоров , поручитель 1 Александр Федоров - по жениху , поручитель 2 Геннадий Васильев - по жениху , поручитель 3 Иван Степанов - по невесте , поручитель 4 Геннадий Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.