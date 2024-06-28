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Геннадий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Геннадий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
29-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
18.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Сергей Павлович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Андреевна, дочь-девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Андрей Флорович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Федорович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Геннадий Васильевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Степанович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Геннадий Васильевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Сергий Павлов , невеста Марья Андреева , отец Андрей Флоров , поручитель 1 Александр Федоров - по жениху , поручитель 2 Геннадий Васильев - по жениху , поручитель 3 Иван Степанов - по невесте , поручитель 4 Геннадий Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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