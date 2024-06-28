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Павел Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Павел Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
28-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
любимский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата брака
18.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Николай Ильич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Васильевна, дочь-девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Надежда Ивановна, мать (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Клавдия Яковлевна, крестьянская вдова (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Тимофеевич, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Павел Иванович, любимский мещанин (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №1 - Павел Иванович, крестьянин (д. Зиново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Яковлевич, крестьянин (д. Екимово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
жених Николай Ильин , мать Надежда Иванова , невеста Евдокия Васильева , мать Клавдия Яковлева , поручитель 1 Иван Тимофеев - по жениху , поручитель 2 Павел Иванов - по жениху , поручитель 3 Павел Иванов - по невесте , поручитель 4 Павел Яковлев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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