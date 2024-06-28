Матрона Яковлевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Матрона Яковлевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 27-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 18.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- дочь-девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 18.01.1898
- Возраст (лет)
- 22
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Иван Димитриевич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Яковлевна, дочь-девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Анна Семеновна, мать (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Яков Федорович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Панфилович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Михайлович (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Иван Димитриев , мать Анна Семенова , невеста Матрена Яковлева , отец Яков Федоров , поручитель 1 Михаил Яковлев - по жениху , поручитель 2 Алексей Панфилов - по жениху , поручитель 3 Сергей Никитин - по невесте , поручитель 4 Алексей Михайлов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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