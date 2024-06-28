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Анна Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Семеновна
Тип записи
о браке
Номер записи
27-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
18.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
мать
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
18.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Иван Димитриевич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Яковлевна, дочь-девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Анна Семеновна, мать (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Яков Федорович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Яковлевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Панфилович, крестьянин (д. Попово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Михайлович (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Иван Димитриев , мать Анна Семенова , невеста Матрена Яковлева , отец Яков Федоров , поручитель 1 Михаил Яковлев - по жениху , поручитель 2 Алексей Панфилов - по жениху , поручитель 3 Сергей Никитин - по невесте , поручитель 4 Алексей Михайлов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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