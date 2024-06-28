Михаил Арсениевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Михаил Арсениевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 26-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 18.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 18.01.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Павел Семенович, сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Николаевна, дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен Александрович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Николай Петрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Арсениевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никифорович, крестьянин (д. Колясово?, )
Свидетель невесты №1 - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Павел Семенов , отец Семен Александров , невеста Дарья Николаева , отец Николай Петров , поручитель 1 Михаил Арсеньев - по жениху , поручитель 2 Иван Никифоров - по жениху , поручитель 3 Александр Яковлев - по невесте , поручитель 4 Павел Сергеев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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