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Николай Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
26-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
18.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
18.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Павел Семенович, сын (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Николаевна, дочь-девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Семен Александрович, отец (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Николай Петрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Михаил Арсениевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никифорович, крестьянин (д. Колясово?, )
Свидетель невесты №1 - Александр Яковлевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Павел Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Семенов , отец Семен Александров , невеста Дарья Николаева , отец Николай Петров , поручитель 1 Михаил Арсеньев - по жениху , поручитель 2 Иван Никифоров - по жениху , поручитель 3 Александр Яковлев - по невесте , поручитель 4 Павел Сергеев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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