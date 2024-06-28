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Наталья Петровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
25-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
18.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
18.01.1898
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Александр Прокофьевич, сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Петровна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Прокопий Иванович, отец (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Павел Герасимович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Иванович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Рыбин Александр Федорович, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Александр Прокофьев , отец Прокофий Иванов , невеста Наталья Петрова , поручитель 1 Павел Герасимов - по жениху , поручитель 2 Александр Федоров - по жениху , поручитель 3 Димитрий Иванов - по невесте , поручитель 4 Александр Федоров Рыбин - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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