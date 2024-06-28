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Синклитикия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Синклитикия Федоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.01.1898
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Федор Макарович, сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синклитикия Федоровна, дочь-девица (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Макар Васильевич, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Феодора Николаевна, крестьянская вдова (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Алексеевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Феоктист Николаевич, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Феоктистович, крестьянский сын (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Федор Макаров , отец Макар Васильев , невеста Сигклитикия Федорова , мать Феодора Николаева , поручитель 1 Александр Павлов - по жениху , поручитель 2 Иван Алексеев - по жениху , поручитель 3 Феоктист Николаев - по невесте , поручитель 4 Семен Феоктистов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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