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Макар Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Макар Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
24-б
Роль персоны
Отец жениха
Дата события
11.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
отец
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Федор Макарович, сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синклитикия Федоровна, дочь-девица (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Макар Васильевич, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Феодора Николаевна, крестьянская вдова (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Александр Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Алексеевич, крестьянин (д. Кипино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Феоктист Николаевич, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Семен Феоктистович, крестьянский сын (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Федор Макаров , отец Макар Васильев , невеста Сигклитикия Федорова , мать Феодора Николаева , поручитель 1 Александр Павлов - по жениху , поручитель 2 Иван Алексеев - по жениху , поручитель 3 Феоктист Николаев - по невесте , поручитель 4 Семен Феоктистов - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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