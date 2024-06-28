Федор Федорович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Федор Федорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 23-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 11.01.1898
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 11.01.1898
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Василий Федорович, сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Михайловна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Никитич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Михаил Тимофеевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Перешивкин? Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Василий Федоров , отец Федор Никитин , невеста Евдокия Михайлова , отец Михаил Тимофеев , поручитель 1 Алексей Никитин Перешивкин? - по жениху , поручитель 2 Федор Федоров - по жениху , поручитель 3 Алексей Никитин - по невесте , поручитель 4 Иван Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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