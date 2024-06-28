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Перешивкин? Алексей Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Перешивкин? Алексей Никитич
Тип записи
о браке
Номер записи
23-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.01.1898
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Василий Федорович, сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Михайловна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Никитич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Михаил Тимофеевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Перешивкин? Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Федоров , отец Федор Никитин , невеста Евдокия Михайлова , отец Михаил Тимофеев , поручитель 1 Алексей Никитин Перешивкин? - по жениху , поручитель 2 Федор Федоров - по жениху , поручитель 3 Алексей Никитин - по невесте , поручитель 4 Иван Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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