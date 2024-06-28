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Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Михайловна
Тип записи
о браке
Номер записи
23-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.01.1898
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
11.01.1898
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4264
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Василий Федорович, сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Михайловна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Федор Никитич, отец (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Михаил Тимофеевич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Перешивкин? Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Федорович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Алексей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Василий Федоров , отец Федор Никитин , невеста Евдокия Михайлова , отец Михаил Тимофеев , поручитель 1 Алексей Никитин Перешивкин? - по жениху , поручитель 2 Федор Федоров - по жениху , поручитель 3 Алексей Никитин - по невесте , поручитель 4 Иван Васильев - по невесте , церковнослужитель 3 Павел Александров Золотарев
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