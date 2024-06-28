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Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
22-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
03.02.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Курочкин Павел Петрович, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Васильевна, дочь-девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Курочкин Петр Васильевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Василий Федорович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Алексеевич, крестьянин (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Бахвалов Николай Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Петров Курочкин отец Петр Васильев Курочкин невеста Параскева Васильева отец Василий Федоров поручитель 1 Иван Андреев - по жениху поручитель 2 Гавриил Алексеев - по жениху поручитель 3 Николай Павлов Бахвалов - по невесте поручитель 4 Иван Андреев - по невесте
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