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Прасковья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Васильевна
Тип записи
о браке
Номер записи
22-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.02.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
03.02.1897
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Курочкин Павел Петрович, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Васильевна, дочь-девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Курочкин Петр Васильевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Василий Федорович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Алексеевич, крестьянин (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Бахвалов Николай Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Петров Курочкин отец Петр Васильев Курочкин невеста Параскева Васильева отец Василий Федоров поручитель 1 Иван Андреев - по жениху поручитель 2 Гавриил Алексеев - по жениху поручитель 3 Николай Павлов Бахвалов - по невесте поручитель 4 Иван Андреев - по невесте
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Индексация данных проведена Андреем К.

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