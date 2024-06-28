Прасковья Васильевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Прасковья Васильевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 22-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 03.02.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- дочь-девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 03.02.1897
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Курочкин Павел Петрович, сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Васильевна, дочь-девица (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Курочкин Петр Васильевич, отец (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Василий Федорович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Гавриил Алексеевич, крестьянин (д. Филиппово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Бахвалов Николай Павлович, крестьянский сын (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Андреевич, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Павел Петров Курочкин отец Петр Васильев Курочкин невеста Параскева Васильева отец Василий Федоров поручитель 1 Иван Андреев - по жениху поручитель 2 Гавриил Алексеев - по жениху поручитель 3 Николай Павлов Бахвалов - по невесте поручитель 4 Иван Андреев - по невесте
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