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Илья Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Илья Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
21-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
31.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Федор Сергеевич, сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Григорьевна, дочь-девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сергей Тимофеевич, отец (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Григорий Никитич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Тимофеевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Яковлевич, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Федор Сергеев отец Сергий Тимофеев невеста Марфа Григорьева отец Григорий Никитин поручитель 1 Иван Федоров - по жениху поручитель 2 Василий Тимофеев - по жениху поручитель 3 Илья Яковлев - по невесте поручитель 4 Иван Федоров - по невесте
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