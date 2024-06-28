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Марфа Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Марфа Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
21-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
31.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
31.01.1897
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Федор Сергеевич, сын (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Григорьевна, дочь-девица (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Сергей Тимофеевич, отец (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Григорий Никитич, крестьянин (д. Белоглазово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Тимофеевич, крестьянин (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Илья Яковлевич, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Федорович, крестьянин (д. Толстиково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Федор Сергеев отец Сергий Тимофеев невеста Марфа Григорьева отец Григорий Никитин поручитель 1 Иван Федоров - по жениху поручитель 2 Василий Тимофеев - по жениху поручитель 3 Илья Яковлев - по невесте поручитель 4 Иван Федоров - по невесте
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