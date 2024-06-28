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Александр Терентиевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Терентиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
27.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Дмитрий Павлович, сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбакова Евдокия Павловна, дочь-девица (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Павел Иванович, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Рыбаков Павел Иванович, Любимский мещанин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Терентиевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Лапин Иван Тимофеевич, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Димитрий Павлов отец Павел Иванов невеста Евдокия Павлова отец Павел Иванов Рыбаков поручитель 1 Николай Сергеев - по жениху поручитель 2 Александр Терентьев - по жениху поручитель 3 Иван Тимофеев Лапин - по невесте
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