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Рыбакова Евдокия Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Рыбакова Евдокия Павловна
Тип записи
о браке
Номер записи
20-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
27.01.1897
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Дмитрий Павлович, сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбакова Евдокия Павловна, дочь-девица (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Павел Иванович, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Рыбаков Павел Иванович, Любимский мещанин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Терентиевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Лапин Иван Тимофеевич, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Димитрий Павлов отец Павел Иванов невеста Евдокия Павлова отец Павел Иванов Рыбаков поручитель 1 Николай Сергеев - по жениху поручитель 2 Александр Терентьев - по жениху поручитель 3 Иван Тимофеев Лапин - по невесте
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