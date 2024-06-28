Павел Иванович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Павел Иванович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 20-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 27.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 27.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 13
Жених - Дмитрий Павлович, сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рыбакова Евдокия Павловна, дочь-девица (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Павел Иванович, отец (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Рыбаков Павел Иванович, Любимский мещанин (д. Кощеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Николай Сергеевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Терентиевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Лапин Иван Тимофеевич, крестьянин (д. Кинтаново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Димитрий Павлов отец Павел Иванов невеста Евдокия Павлова отец Павел Иванов Рыбаков поручитель 1 Николай Сергеев - по жениху поручитель 2 Александр Терентьев - по жениху поручитель 3 Иван Тимофеев Лапин - по невесте
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