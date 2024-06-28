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Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Гиганово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
27.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Андрей Васильевич, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Васильевна, дочь (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Логинович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Василий Ананиевич, унтер-офицер (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Семенович, уволенный в запас армии (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иванович, крестьянин (д. Гиганово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Петрович, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Андрей Васильев отец Василий Логинов невеста Параскева Васильева отец Василий Ананиев поручитель 1 Сергей Семенов - по жениху поручитель 2 Александр Семенов - по жениху поручитель 3 Василий Иванов - по невесте поручитель 4 Димитрий Петров - по невесте
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