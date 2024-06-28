Андрей Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Андрей Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 19-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 27.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 27.01.1897
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Андрей Васильевич, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прасковья Васильевна, дочь (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Василий Логинович, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Василий Ананиевич, унтер-офицер (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Сергей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Семенович, уволенный в запас армии (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Иванович, крестьянин (д. Гиганово, Кулижская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Петрович, крестьянин (д. Покровское, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Андрей Васильев отец Василий Логинов невеста Параскева Васильева отец Василий Ананиев поручитель 1 Сергей Семенов - по жениху поручитель 2 Александр Семенов - по жениху поручитель 3 Василий Иванов - по невесте поручитель 4 Димитрий Петров - по невесте
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Андреем К.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.