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Ефим Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ефим Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.
Дата брака
27.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Павел Дмитриевич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Ивановна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дмитрий Кузьмич, отец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Иван Карпович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Кузьмич, отставной бомбардир (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Тараканов Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Копытов Иван Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефим Андреевич, крестьянин (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Дмитриев отец Димитрий Кузьмин невеста Матрена Иванова отец Иван Карпов поручитель 1 Федор Кузьмин - по жениху поручитель 2 Димитрий Иванов Тараканов - по жениху поручитель 3 Иван Иванов Копытов - по невесте поручитель 4 Евфим Андреев - по невесте
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Индексация данных проведена Андреем К.

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