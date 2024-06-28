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Матрона Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Матрона Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
дочь-девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
27.01.1897
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Павел Дмитриевич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Ивановна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дмитрий Кузьмич, отец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Иван Карпович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Кузьмич, отставной бомбардир (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Тараканов Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Копытов Иван Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефим Андреевич, крестьянин (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Павел Дмитриев отец Димитрий Кузьмин невеста Матрена Иванова отец Иван Карпов поручитель 1 Федор Кузьмин - по жениху поручитель 2 Димитрий Иванов Тараканов - по жениху поручитель 3 Иван Иванов Копытов - по невесте поручитель 4 Евфим Андреев - по невесте
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Индексация данных проведена Андреем К.

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