Дмитрий Кузьмич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Дмитрий Кузьмич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 18-б
- Роль персоны
- Отец жениха
- Дата события
- 27.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- отец
- Нас. Пункт приписки
- д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 27.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Павел Дмитриевич, сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Матрона Ивановна, дочь-девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Дмитрий Кузьмич, отец (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Иван Карпович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Федор Кузьмич, отставной бомбардир (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Тараканов Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Копытов Иван Иванович, крестьянин (д. Настасьино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефим Андреевич, крестьянин (погост Сандогора, Андреевская вол., Костромской у., Костромская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Павел Дмитриев отец Димитрий Кузьмин невеста Матрена Иванова отец Иван Карпов поручитель 1 Федор Кузьмин - по жениху поручитель 2 Димитрий Иванов Тараканов - по жениху поручитель 3 Иван Иванов Копытов - по невесте поручитель 4 Евфим Андреев - по невесте
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