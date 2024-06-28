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Чистяков Алексей Никитич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Чистяков Алексей Никитич
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1897
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
Дата брака
26.01.1897
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Иван Степанович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Всеволодовна, дочь-девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Степан Сергеевич, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Всеволод Епифанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Чистяков Алексей Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Чивилин Александр Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Комментарий наборщика
жених Иван Степанов отец Степан Сергеев невеста Евдокия Всеволодова отец Всеволод Епифанов поручитель 1 Григорий Васильев Чистяков - по жениху поручитель 2 Алексей Никитин Чистяков - по жениху поручитель 3 Григорий Васильев Чистяков - по невесте поручитель 4 Александр Никитин Чивилин - по невесте
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