Чистяков Григорий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Чистяков Григорий Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 17-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 26.01.1897
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.
- Дата брака
- 26.01.1897
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4262
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Иван Степанович, сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Всеволодовна, дочь-девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец жениха - Степан Сергеевич, отец (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Отец невесты - Всеволод Епифанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель жениха №2 - Чистяков Алексей Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №1 - Чистяков Григорий Васильевич, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
Свидетель невесты №2 - Чивилин Александр Никитич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губерния губ.)
- Комментарий наборщика
- жених Иван Степанов отец Степан Сергеев невеста Евдокия Всеволодова отец Всеволод Епифанов поручитель 1 Григорий Васильев Чистяков - по жениху поручитель 2 Алексей Никитин Чистяков - по жениху поручитель 3 Григорий Васильев Чистяков - по невесте поручитель 4 Александр Никитин Чивилин - по невесте
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